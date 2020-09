Le duel Klopp-Bielsa enflamme l'Angleterre, les pertes astronomiques de la Juventus changent ses plans sur le mercato

La suite après cette publicité

L'Angleterre s'enflamme pour le choc entre Bielsa et Klopp

48 plus jours plus tard, la Premier League est de retour ce samedi ! Et c'est un promu qui affronte le champion en titre pour ouvrir cette nouvelle saison. Mais ce n'est pas n'importe qu'elle équipe qui affronte Liverpool, c'est le Leeds United de Marcelo Bielsa. L'entraîneur argentin fait d'ailleurs la Une du Guardian avec ce titre : «complètement câblé ! Le brillant cerveau de Bielsa ramène Leeds sur le devant de la scène.» Et c'est toute l'Angleterre qui trépigne d'impatience de voir ce choc face aux Reds de Jürgen Klopp. Une opposition de style qui laisse entrevoir de belles promesses pour ce premier match de la saison. Pour le Daily Telegraph, « Klopp fait le vœu de donner à Leeds un baptême du feu », dans l'élite. Cette arrivée de Marcelo Bielsa en Premier League fait aussi les gros titres en Argentine où «ses débuts sont attendus» comme l'indique le journal Clarin sur sa Une.

La Juve revoit ses plans

En Italie, le mercato bat son plein ! Et c'est celui de l'Inter qui fait la couverture de la Gazzetta dello Sport où Antonio Conte joue «un air de Blues» comme l'écrit le journal au papier rose. Le technicien italien veut absolument N'Golo Kanté pour renforcer son milieu de terrain. L'international français fait figure de priorité absolue pour son ancien coach qui l'a déjà eu sous ses ordres à Chelsea justement. Mais l'entraîneur milanais ne veut pas s'arrêter là et compte faire ses emplettes dans son ancien club. En effet, Conte veut également le défenseur espagnol : Marcos Alonso. Du côté de la Juventus, c'est Olivier Giroud qui fait la Une du Quotidiano Sportivo ! Pourtant, hier soir le Français a démenti se rapprocher de la Vieille Dame et souhaite continuer l'aventure à Chelsea. Sauf que la Juve accuse un déficit colossal avec une perte de 71,4 M€ sur l'année. Alors les Bianconneri veulent jouer la prudence et les 5 M€ réclamés par Chelsea pour lâcher Giroud semblent raisonnables dans ce contexte particulier. Pourtant, de son côté, Tuttosport indique que «la cote d'Edin Dzeko remonte à la Juve» ! C'est un véritable jeu de chaise musicale qui est en train de se jouer au niveau des attaquants de l'autre côté des Alpes !

Les jeunes prennent le pouvoir en Liga

Direction l'Espagne où là aussi le championnat local reprend ses droits ce samedi ! En effet, trois matches de Liga sont au programme : Eibar-Celta Vigo, Grenade-Athletic Bilbao et Cadiz-Osasuna ! Mais ce n'est pas ce qui fait la Une du journal AS qui s'enflamme de la prise de pouvoir de la jeune génération cet été, dans tous les clubs de la Péninsule. Pour le quotidien c'est «le cinquième du virus, un coup de poing des jeunes cracks de plusieurs équipes met l'accent sur cette 90e Liga, qui débute aujourd'hui sans public ni de grandes signatures. Le Real Madrid et sept autres clubs n'ont pas dépensé un seul euro pour améliorer leurs équipes.» Un changement de cap qui ne passe pas inaperçu de l'autre côté des Pyrénées. Du côté de Barcelone, c'est le premier match amical de l'ère Ronald Koeman qui est attendu. Pour le journal Sport, les troupes de l'entraîneur néerlandais sont «en marche !» Une rencontre face au Nastic dans laquelle le technicien va aligner une équipe différente dans chaque mi-temps. «Ils jouent comme ils s'entraînent, je suis très content du niveau affiché depuis deux semaines», a-t-il confié.