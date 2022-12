Coupe du Monde 2022, Argentine : tout le monde s'incline devant le maestro Lionel Messi !

La suite après cette publicité

Lionel Messi est en mission au Qatar. À 35 ans, l'attaquant veut soulever la Coupe du Monde le 18 décembre prochain à Doha. Un rêve pour la star argentine, qui dispute le dernier Mondial de sa carrière. Hier soir, le joueur du Paris Saint-Germain a été avec Julian Alvarez l'un des hommes du match lors de la demi-finale face à la Croatie (victoire 3-0). La Pulga, qui a obtenu la note de 9 de la part de la Rédaction FM, a été élue MVP de la rencontre. Une juste récompense pour Messi, encensé de toutes parts ce mercredi matin après sa belle prestation, marquée par un pénalty et une sublime passe décisive.

Son compatriote et ami, Sergio Agüero, qui lui a remis le trophée d'homme du match, y a été de son petit commentaire sur Twitter. *«C'est une immense joie de vous remettre ce trophée Leo ! Tu le mérites, mon ami. Je t'aime! Un pas de plus! Allons-y p**** d'Argentine !» Son autre grand ami, Luis Suarez, s'est aussi enflammé sur Instagram. «Tu ne te lasses jamais de prouver que tu es le meilleur au monde. Que le monde entier se lève pour applaudir tout ce que ce garçon Lionel Messi donne au football».

Es una alegría inmensa darte este premio Leo ! Te lo mereces, amigo. Te quiero!

Un pasito más! Vamos argentina carajo 🇦🇷#BringHomeTheBUD@budweiser@budweiser_ar pic.twitter.com/uQtmEWMoyf — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 13, 2022

Messi met tout le monde d'accord

D'autres, comme Alexia Putellas (joueuse du Barça) qui l'a qualifié de GOAT (Greatest of All Time), ou l'ancien basketteur argentin Manu Ginobili, qui a écrit : «je ne peux pas croire ce que ce gamin a fait. Incroyable! Quel génie !», ont félicité Messi. Les consultants se sont aussi emballés. C'est le cas de Gary Lineker : «y a-t-il encore un débat ? Demandez le GOAT». Jamie Carragher s'est aussi incliné : «Messi, le meilleur qu'il y ait jamais eu !» Félicité par Luka Modric, qui espère qu'il remportera le Mondial, l'ancien du Barça a reçu des compliments de la part de son sélectionneur Lionel Scaloni.

«On pourrait croire qu'on dit que Messi est le plus grand de l'histoire parce que nous sommes argentins. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute. J'ai la chance de l'entraîner et de le constater. C'est émouvant. Chaque fois qu'on le regarde, il provoque quelque chose chez ses partenaires. Pas seulement les Argentins. C'est une chance et un privilège.» Les médias du monde entier sont du même avis. En Argentine, Olé a écrit : «match historique de l'équipe nationale. Ils ont battu la Croatie 3-0 avec une énorme performance de Leo et aussi d'Álvarez». De son côté, La Nacion parle d'un «Messi magique». A l'étranger aussi le septuple Ballon d'Or est à la Une.

La presse est unanime

"Messi et Merveilles", titre L'Equipe. Toujours en France, Le Parisien a écrit : "Messi rejoint son rêve ultime". En Italie, la Gazzetta dello Sport s'est aussi enflammée avec un "MaraMessi" en référence à la légende argentine Diego Maradona. Du côté de l'Angleterre, on est également fan de La Pulga. «Argentine 3-0 Croatie: Lionel Messi remonte les années pour mener son équipe à la finale de la Coupe du monde, la légende marquant le premier but avant que sa course INCROYABLE n'établisse le deuxième but de Julian Alvarez», a lancé le Daily Mail. Au Portugal, le pays de Cristiano Ronaldo, on s'agenouille également. «Tout le monde aime Messi. Les Argentins en finale après un autre "show" du numéro 10», a écrit Record.

Mais c'est surtout en Espagne, le pays d'adoption du joueur, qu'on est le plus fier. "Un Messi de légende", titre AS qui ajoute : «un Martien nommé Messi. But, passe décisive et récital du numéro 10 pour qualifier l'Argentine pour sa sixième finale». Marca y est aussi allé de son commentaire : "Une exhibition en apothéose de Messi". En Catalogne, Sport l'a encensé et l'a qualifié de "génie". Bref, Lionel Messi a encore mis toute la planète football d'accord. Il espère continuer à le faire dimanche après la finale face au Maroc ou face à la France.