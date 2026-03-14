Getafe : la défense lunaire d’Abqar après avoir pincé le pénis de Sorloth

C’est l’une des images qui a fait le tour de l’Europe ce samedi. Lors de la défaite de Getafe sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-0), Abdel Abqar s’est illustré en seconde période en pinçant le pénis d’Alexander Sorloth lors d’une altercation entre les deux joueurs. Expulsé après visionnage de la VAR, le défenseur marocain s’est exprimé après la rencontre. Très remonté, le joueur de 27 ans a fait part de son désarroi après cette expulsion et a même juré sur sa famille qu’il ne voulait pas toucher les parties intimes de son adversaire :

La suite après cette publicité

«Je tiens à préciser que je n’avais aucune intention de toucher le joueur à cet endroit. Au football, on se touche, on se percute, mais je ne voulais pas le toucher là. La vidéo le montre clairement. Je le jure, je n’avais pas l’intention de le toucher, je voulais juste faire contact, comme au football. L’arbitre a vu que je voulais le toucher, mais ce n’était pas mon intention. Je le jure sur ma famille, je ne voulais pas le toucher. Si vous regardez la vidéo, je ne le regarde pas, et ma main est censée toucher son ventre, comme il m’arrive de toucher un adversaire pour savoir où il se trouve. Je tiens à préciser que je ne voulais pas le toucher à cet endroit. (…) Je n’ai pas pu parler à l’arbitre. Je n’ai pas pu parler non plus à l’entraîneur. Je suis dégoûté d’avoir laissé l’équipe à dix et dégoûté par cette image, car ce n’était pas mon intention.» Voilà qui est dit.