Ligue des champions : le patron Antoine Griezmann envoie un message fort à Haaland, Mbappé & co

Hier soir, plusieurs attaquants français étaient sur le pont en Ligue des champions. Du côté de Milan, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani ont été en difficulté face aux Rossoneri. Dans le camp d’en face, Olivier Giroud, lui, a livré une belle prestation et a offert le but de la victoire aux siens. Comme lui, Antoine Griezmann a été étincelant hier soir à l’occasion de la rencontre opposant l’Atlético de Madrid au Celtic (6-0).

Griezmann enchaîne

Le joueur âgé de 32 ans a livré une nouvelle prestation XXL. Dans tous les bons coups, il a terminé la soirée avec deux nouveaux buts. Ce qui porte actuellement son total à 11 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues. En pleine bourre, le champion du monde 2018 est revenu au micro de Canal+ sur son début de saison stratosphérique. «Je suis en pleine confiance. Je profite énormément d’être ici donc il faut continuer.» Le natif de Mâcon a été aussi interrogé sur son rôle et son repositionnement au milieu de terrain hier soir.

« C’est une position où tu dois voler des ballons, passer, arriver dans la surface… Mais moi, que je joue au milieu, attaquant ou en dix, j’essaye de faire ce qu’il faut faire à cette position. J’apprends beaucoup en regardant du foot à la télé et je fais ce qu’il faut pour le club et pour le Cholo. Il faut apprendre. Voir ce que font les autres joueurs. En Liga il y a beaucoup de milieux et j’apprends d’eux ». Grizi, dont la 21ème place au Ballon d’Or 2023 a fait jaser, évolue à un niveau spectaculaire. De là à s’asseoir à la table d’Erling Haaland, Jude Bellingham et de Kylian Mbappé, les trois prétendants au trophée en 2024 ?

À la table des meilleurs

«Je suis à ma table en ce moment, je profite et que les gens viennent», a confié le Français, qui avait été critiqué en 2018 lorsqu’il avait avoué qu’il pouvait s’asseoir à la même table que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui, Griezmann peut sans prétention prendre place à la table des meilleurs joueurs du moment, puisqu’il en fait partie. C’est en tout cas ce que pense son entraîneur, Diego Simeone. Interrogé après le match de C1, l’Argentin a déclaré sa flamme à l’ancien joueur du FC Barcelone.

«J’ai la chance, en tant qu’entraîneur, d’avoir un joueur comme Griezmann. Alors qu’ils n’étaient pas sûrs de son retour, j’étais convaincu. Il est fait pour jouer à l’Atlético Madrid.» Difficile d’affirmer le contraire. D’ailleurs, Antoine Griezmann pourrait écrire un peu plus sa légende en devenant le meilleur buteur de l’histoire du club madrilène. Il est d’ailleurs resté en partie pour battre le record de Luis Aragones (171 buts). Il n’est plus qu’à 5 buts de battre ce record. Ce qui est totalement dans ses cordes. La presse espagnole est en tout cas persuadée qu’il y parviendra, lui dont la performance a été qualifiée de "récital" par AS.