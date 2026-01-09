Galatasaray fonce sur un titulaire du PSG

Si le PSG semble être un club qui jette de nombreux coups d’œil durant les fenêtres de transferts, Galatasaray n’est pas non plus le dernier. En effet, d’après les informations de AS, le club turc aurait proposé un prêt du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, jusqu’à la fin de la saison. Or, le club de la capitale n’aurait pas donné son accord sur les modalités de ce prêt, jugeant que la formule proposée par le club de Süper Lig ne correspondait pas totalement à ses attentes. Un espoir de courte durée lors de ces discussions entre les deux structures européennes, qui n’avaient pas débuté naturellement.

Cela a pris forme grâce au statut du directeur général du club champion d’Europe, Luis Campos, qui a récemment rencontré l’homme d’affaires, Abdullah Kavukçu. Celui-ci est le principal responsable des transferts du club turc, et gère les relations entre toutes les parties. Avec une telle proximité, il paraît évident que Galatasaray essaye de trouver quelques failles pour s’offrir les services de joueurs parisiens. À présent, Ruiz ne semble pas intéressé par le projet du club turc, préférant la Ligue 1. Le joueur espagnol vient d’ailleurs d’ajouter un trophée à sa collection dans la capitale face à l’OM hier.