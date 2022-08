PSG : le message d'adieu de Thilo Kehrer

La suite après cette publicité

Thilo Kehrer a officiellement quitté le Paris Saint-Germain ce jeudi pour s’engager en faveur de West Ham. Devenu indésirable chez les Rouge et Bleu, le défenseur allemand de 25 ans n’a pas oublié pour autant de poster un message d’adieu aux Parisiens sur son compte Instagram.

«Après 4 années pleines d’émotions, riches en expériences inoubliables, en rencontres extraordinaires, et qui resteront gravées en moi, il est temps pour moi de voguer vers de nouveaux horizons. Merci Ô ville Lumière, merci pour tout ce que tu m’as apporté et fait vivre. Merci à mes coéquipiers pour tous ces moments, pour votre amitié. Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin, ont contribué directement ou indirectement à enrichir mon aventure parisienne, à tous ceux qui oeuvrent dans l’ombre et bien entendu aux supporters parisiens !»