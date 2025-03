Liga : Alavés réalise un gros coup en maîtrisant Villarreal

Suite de la 27e journée de Liga ce samedi après-midi. Alavés accueillait Villarreal dans le Pays Basque espagnol, sur la pelouse du stade Mendizorroza. Du côté des Babazorros, l’objectif était de faire le plein de points pour s’éloigner de la zone rouge et ainsi continuer à valider son maintien dans l’élite espagnole. Les Groguets voulaient aussi s’imposer pour essayer de retrouver une solide place dans la course à l’Europe. Au cours de la première période, Manu Sánchez a ouvert le score pour les locaux (11e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Villarreal 44 26 +12 12 8 6 48 36 18 Alavés 26 27 -10 6 8 13 30 40

Un but rapide qui a mis Alavés et qui a été suffisant malgré l’expulsion de Sivera (58e) dans le second acte (1-0). Au classement, Majorque conforte sa 8ème position, tandis que Alavés sort de la zone rouge mais campe toujours cette inquiétante 17ème position et devra donc désormais réaliser une grosse fin de saison pour espérer se maintenir. Le weekend prochain, les Groguets accueilleront le Real Madrid à domicile, alors que les Babazorros se déplaceront à Las Palmas, lors de la 28e journée du championnat espagnol.