Tony Yoka s'explique après sa story polémique sur Lionel Messi

Un peu plus d'un mois après sa story Instagram critiquant la différence de rendement de Lionel Messi contre les grosses écuries européennes et les clubs plus modestes, le boxeur français Tony Yoka a tenu à expliquer la raison l'ayant poussée à publier des statistiques, qui se sont révélées fausses par la suite : «Après ça, mon équipe m’a coupé des réseaux sociaux... En fait, en grand supporter de Cristiano Ronaldo, j’ai eu un débat avec des amis sur leur rivalité. J’ai posté un échange dans une story et ça a pris des proportions incroyables. Je crois que c’est même passé sur BFM TV. Ça m’a fait rigoler, c’était un peu absurde. Mais je voulais aussi souligner qu’un gars comme N’Golo Kanté, qui a tout gagné dernièrement, méritait la distinction (le Ballon d'Or, ndlr)», a-t-il affirmé au Journal Du Dimanche.

Le champion olympique 2016 chez les super-lourds a ensuite ajouté qu'il était heureux de voir La Pulga rejoindre le Paris Saint-Germain : «En attendant, je suis hyper content de voir Messi au PSG, qui vient de faire le meilleur mercato de son histoire. D’autant que j’ai des amis là-bas, comme Presnel Kimpembe, avec qui j’en ai un peu parlé».