Lille-Monaco : les compositions officielles

Choc de haut de tableau en Ligue 1. A l’occasion de la 10e journée, Lille accueille Monaco (coup d’envoi 15h, un match à suivre en direct sur FM). Au cœur d’une série de trois victoires d’affilée, l’ASM, 2e avec 20 pts, se déplace dans le Nord avec l’objectif de reprendre la tête du championnat à Nice (22 pts). Pour cela, le club de la Principauté doit s’imposer à Lille qui vient de renverser le Slovan Bratislava (2-1), jeudi en Ligue Europa Conférence. Cinquièmes, les Dogues peuvent intégrer le top 4 en cas de victoire.

La suite après cette publicité

Trois jours après l’Europe, Paulo Fonseca change la moitié de son onze. Chevalier, Diakité, André, Yazici et Gomes enchaînent. David débute sur le banc pour ce choc. Yoro et Alexsandro retrouvent la charnière défensive et Ismaily son couloir gauche. Bentaleb est aligné au milieu alors que Cavaleiro et Zhegrova animeront les côtés. Gomes sera lui dans un rôle de soutien derrière Yazici. Côté ASM, Adi Hutter doit composer avec les blessures de Caio Henrique, Salisu et Vanderson et opte pour un 4-4-2 avec Diatta et Jakobs sur les côtés de la défense. Matsima et Singo vont former l’axe alors que Zakaria va évoluerplus haut dans l’entrejeu avec Fofana. Devant, Balogun et Ben Yedder débutent avec Minamino et Golovin sur les côtés.

Les compositions officielles :

Lille : Chevalier – Diakité, Yoro, Alexsandro, Ismaily – Bentaleb, André – Zhegrova, A. Gomes, Cavaleiro – Yazici.

La suite après cette publicité

Monaco : Kohn – Diatta, Singo, Matsima, Jakobs – Minamino, Zakaria, Fofana, Golovin – Ben Yedder, Balogun.