Ligue 1 : Strasbourg enfonce Nantes, Ben Arfa fait encore gagner Bordeaux

La Ligue 1 était encore le théâtre de 4 rencontres en simultanée cet après-midi. Comme souvent dans les multiplexes du dimanche, c'est le ventre mou et le bas du tableau qui s'affrontaient. Strasbourg se rendait à Nantes par exemple et y a réalisé un très joli coup en s'imposant largement 4-0. Sans Augustin, dont le physique n'est pas encore prêt, les Canaris ont logiquement coulé, encaissant deux premiers buts signés Liénard sur penalty (16e) et Diallo en deux temps sur corner (34e). Ne cadrant pas la moindre frappe en première période, les Nantais n'ont pas fait mieux en deuxième mi-temps, prenant deux nouveaux buts d'Ajorque sur penalty (78e) et Zohi (83e). Ils s'enfoncent doucement dans les profondeurs du classement après ce 4e match sans victoire.

On remonte la Loire pour s'arrêter du côté d'Angers. Equipe en confiance à défaut d'être régulière, le SCO recevait Lorient. Auteur d'un bon début de rencontre, les hommes de Stéphane Moulin ont rapidement pris leurs distances grâce à un but de Fulgini (10e). Avec un Bahoken plus inspiré face au but (19e, 32e), ils auraient même dû prendre une avance plus large avant la pause. Au lieu de ça, ils laissaient des Merlus toujours en vie durant la seconde période, qui en profitaient pour tenter de revenir. Bernardoni a dû s'employer (62e) pour conserver ce petit but, avant de pousser un ouf de soulagement lorsque l'arbitre refusait un penalty pour une main de Diony (90e+1). Capelle scellait finalement cette victoire (90e+6) sur un score plus large, 2-0.

Le numéro de Ben Arfa

Dijon avait créé la surprise le week-end passé en allant s'imposer à Nice. Il fallait confirmer lors de la réception de Saint-Etienne, qui avait mis fin également à sa terrible série de défaites contre Lille. Les deux équipes n'ont pas montré grand-chose durant le premier acte, promettant de réserver leurs meilleures opportunités en seconde période. À défaut de voir des buts, il y eut plus de spectacle à l'image de cette parade de Racioppi devant Hamouma (60e), puis ce poteau de Bouanga (68e). Ça n'a pas suffi et tout le monde s'est quitté bons amis bien que ce nul n'arrange personne puisque DFCO comme ASSE restent en bas du classement. Les Verts n'ont plus gagné depuis 10 matchs.

Enfin, ce Bordeaux-Brest commençait fort avec ce double poteau de Zerkane (4e). Le rythme est vite retombé avant de reprendre vers la demi-heure de jeu avec des occasions de Mounié (27e, 34e) puis Hwang dans l'autre surface (29e). Il ne manquait que les buts dans cette rencontre plutôt plaisante à suivre entre deux équipes joueuses. Larsonneur s'employait face à Hwang (49e) et Lasne pensait débloquer la situation avant d'être finalement signalé hors-jeu (51e). Les Girondins insistaient par Basic (58e), De Préville qui trouvait la barre (65e), et Ben Arfa (70e). Le soliste réalisait finalement son numéro en fin de rencontre (85e) pour offrir une victoire 1-0 finalement méritée.

Le classement de Ligue 1.

Les résultats des matchs de 15h :

Nantes 0 - 4 Strasbourg : Liénard (sp 16e), Diallo (34e), Ajorque (sp 78e), Zohi (83e)

Dijon 0 - 0 Saint-Etienne

Bordeaux 1 - 0 Brest : Ben Arfa (85e)

Angers 2 - 0 Lorient : Fulgini (10e), Capelle (90e+6)