Liga : Karim Benzema et le Real Madrid enchaînent à Eibar

Pour ce dernier match de la 14e journée de Liga, le Real Madrid se rendait sur la pelouse de l'Estadio Municipal de Ipurua pour y défier Eibar. Après trois victoires de rang en championnat, les Merengues, troisièmes au coup d'envoi, pouvaient prendre la deuxième place en cas de succès. Quatorzièmes, les Armeros avaient pour objectif de créer la surprise pour retrouver la victoire après deux nuls d'affilée. Côté madrilène, Zinedine Zidane alignait son 4-3-3 avec Benzema à la pointe de l'attaque. En face, José Luis Mendilibar sortait un 4-4-2 à plat.

La suite après cette publicité

A l'extérieur, les Merengues cherchaient à poser le pied sur le ballon pour faire le jeu, chose qu'ils arrivaient à faire. Et la première occasion était la bonne pour la Casa Blanca. Bien trouvé par Rodrygo, l'attaquant français Benzema, qui a soufflé ses 33 bougies ce samedi, ajustait Dmitrovic pour l'ouverture du score (6e, 0-1). Dans tous les bons coups, KB9 se montrait une nouvelle fois décisif, quelques instants après un tir de Vazquez (8e). Après un bon crochet, l'ancien Lyonnais servait Modric qui marquait d'un tir puissant (13e, 0-2). En folie, Benzema ne relâchait pas ses efforts et son coup de tête fuyait le cadre (16e). Le duo Benzema-Modric faisait des misères et Rodrygo se procurait lui aussi une occasion (25e). Mais Eibar n'abdiquait pas.

La main de Sergio Ramos va faire parler...

Suite à une perte de balle de Vazquez, Kike Garcia était trouvé et ce dernier envoyait une magnifique frappe dans la lucarne d'un Courtois impuissant (28e, 1-2). Un but sous forme de piqûre de rappel pour les hommes de Zinedine Zidane, qui continuaient tout de même leur travail. Alors que Benzema voyait un autre but lui être refusé pour hors-jeu (36e), Vazquez essayait de se racheter, en vain (37e, 45e+1). Mais avec ce score à la pause, tout était encore possible, des deux côtés. Au retour des vestiaires, les locaux cherchaient alors à revenir et offraient de belles séquences. Mais c'est Rodrygo qui allumait la première mèche du second acte (52e).

Face à des Merengues joueurs, les Armeros ne rendaient pas les armes. Auteur d'une bonne frappe, Diop butait sur Courtois (55e). Inui, lui, ne trouvait pas le cadre peu de temps après (57e). Les occasions se multipliaient des deux côtés (Muto pour Eibar, Rodrygo ou encore Asensio pour le Real Madrid), mais la précision n'était pas au rendez-vous. Les Merengues s'en sortaient même très bien en fin de partie avec cette main (coude) de Ramos dans la surface mais l'arbitre n'allait pas voir le ralenti et ne bronchait pas (82e). Et Vazquez enfonçait même le clou dans les derniers instants sur un nouveau caviar de Benzema (90e+1, 1-3), après un sauvetage de Ramos juste avant. Victorieux (3-1), le Real Madrid passait deuxième. Eibar était toujours quatorzième.

Le classement de Liga ici.