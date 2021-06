Amical : l'Allemagne ne fait qu'une bouchée de la Lettonie

Alors que l'équipe de France disputera son deuxième et dernier match de préparation à l'Euro 2020 ce mardi contre la Bulgarie au Stade de France, le premier adversaire des Bleus dans la compétition, le 15 juin prochain, jouait sa dernière répétition ce lundi soir en accueillant la Lettonie à la Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la Nationalmannschaft s'est amusée face aux Lettons et s'est imposée aisément 7 buts à 1, avec un festival de ses éléments offensifs.

La suite après cette publicité

Avec Neuer, Rüdiger, Hummels, Kimmich, Kroos ou encore Gnabry alignés d'entrée, les hommes de Joachim Löw ont plié le match rapidement. Gosens (19e), Gündogan (21e) puis Müller (27e) ont fait la différence en moins de 10 minutes pour se mettre à l'abri dans cette partie. Le malheureux Ozols (39e) a marqué contre son camp avant que Gnabry n'aggrave le score avant la pause (45e). Au retour des vestiaires, Werner (50e) puis Sané (76e) y sont allés de leur but, alors que la Lettonie a sauvé l'honneur de fort belle manière d'une somptueuse frappe puissante de loin signée Saveljevs n'ayant laissé aucune chance à Neuer (75e). Huit jours avant de retrouver les Bleus à Munich pour l'un des chocs les plus attendus de l'Euro 2020, l'Allemagne s'est rassurée après avoir concédé le nul face au Danemark le 2 juin dernier.