Pontarlier - OL : les compositions officielles

Suite des 32e de finale de la Coupe de France avec l’Olympique Lyonnais qui affronte Pontarlier à partir de 14h30. Pensionnaire de National 3, le club du Doubs entend bien poursuivre sa belle aventure mais c’est un géant du football français qui faudrait faire tomber ce dimanche. De son côté, l’OL fait son entrée dans la compétition face à un adversaire nettement inférieur sur le papier. Demi-finaliste l’année passée, Lyon espère faire mieux cette saison, une élimination serait catastrophique pour débuter cette nouvelle année. Cette rencontre est à suivre en direct sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Au niveau des compositions d’équipes, Pierre Sage aligne quasiment son onze type. Une défense à 4 est mise en place avec O’Brien et Caleta-Car en charnière, Tagliafico et Kumbedi en latéraux. Le duo Caqueret-Tolisso régulera le milieu de terrain avec Cherki en 10. Enfin Moreira et Maitland-Niles animeront les côtés autour du capitaine Lacazette.

Les compositions

Pontarlier : Buisson – Ahmin, Da Rocha ©, Vannier-Simon – Villemain, Cissé, Bonnet, Courtet, Monney – Hattab, Ranaudin.

OL : Lopes - Kumbedi, Caleta-Car, O’Brien, Tagliafico - Tolisso, Caqueret - Maitland-Niles, Cherki, Moreira - Lacazette ©.