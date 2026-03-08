Ligue 1 : la terrible série du TFC face à l’OM

Malgré la récente grande satisfaction en Coupe de France face à Marseille, où ils se sont imposés aux tirs au but pour décrocher leur qualification en demi-finales, les Toulousains continuent de souffrir face à l’OM en championnat. Ce samedi soir, les Phocéens se sont imposés au Stadium (0-1) en Ligue 1, confirmant une nouvelle fois la difficulté des Violets à rivaliser avec le club marseillais sur la durée en championnat.

La suite après cette publicité

La statistique est d’ailleurs particulièrement marquante : Toulouse n’a remporté aucun de ses 24 derniers matchs de Ligue 1 face à l’OM (9 nuls, 15 défaites). Il faut remonter au 3 mars 2012 pour retrouver la trace d’un succès toulousain contre Marseille en championnat, une victoire 1-0… au Vélodrome. Depuis, les confrontations entre les deux clubs tournent très souvent à l’avantage des Marseillais en Ligue 1.