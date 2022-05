Villarreal - Liverpool : les compositions probables

La suite après cette publicité

Victorieux au match aller sur le score de 2-0, les joueurs de Jürgen Klopp ont pris à Anfield, l'ascendant sur une surprenante équipe de Villarreal jusqu'ici. Si sur le papier les Reds semblent favoris, les joueurs d'Unai Emery ont montré lors du tour précédent qu'ils peuvent créer l'exploit face aux meilleures équipes d'Europe. Ce mardi soir, les deux techniciens devraient aligner deux compositions très alléchantes.

Côté espagnol, Alberto Moreno et Yeremi Pino ne seront pas disponibles pour disputer la rencontre. Absent à l'aller, Gerard Moreno devrait donc faire son retour dans la composition du sous-marin jaune. C'est en 4-4-2 que devrait débuter les joueurs d'Unai Emery, avec deux Français présents. Geronimo Rulli sera présent dans les buts de Villarreal derrière ses quatre défenseurs Foyth, Albiol, Pau Torres et Estupiñán. Le milieu à 4 sera composé de Lo Celso, Capoue, Parejo et Coquelin. Enfin la doublette Moreno-Danjuma tentera de recoller au score dans l'espoir de qualifier le club espagnol. En ce qui concerne Liverpool, le désormais iconique 4-3-3 de Jürgen Klopp devrait être aligné pour ce match retour, avec Alisson en gardien de but suivi d'une défense à quatre qui verra Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk et Robertson alignés. Dans l'entrejeu, les trois milieux de terrain du match aller à Anfield devraient débuter ce mardi soir, avec Fabinho en tour de contrôle, aux cotés d'Henderson et Thiago Alcantara. En attaque, Mohamed Salah, Sadio Mané et Luis Diaz composeront le trio-offensif, Roberto Firmino étant le seul joueur indisponible pour cette rencontre.