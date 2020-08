Barça - Naples : Lionel Messi n'a pas salué l'arbitre ni Manolas

La rencontre entre le Barça et le Napoli a vu la qualification des Blaugranas pour le Final 8 à Lisbonne. Lors de cette victoire 3 buts à 1, l'assistance vidéo a eu beaucoup de travail, notamment en première période avec le but accordé à Clément Lenglet, un but refusé à Lionel Messi et deux penaltys sifflés.

L'arbitre de la rencontre, Monsieur Cuneyt Çakir, a donc été sollicité et ses décisions n'ont pas fait l'unanimité chez les joueurs. Au coup de final, certains ont évité de saluer l'arbitre. Parmi eux, Kostas Manolas et Lionel Messi. L'Argentin n'a pas voulu serrer la main du Turc à la fin du match, ni celle du défenseur napolitain, qui s'était moqué du Barça après ce fameux but avec la Roma.