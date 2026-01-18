OL-Brest : les compositions officielles

Fin de la 18e journée de Ligue 1 avec un duel entre deux équipes en forme, l’OL et Brest, dès 20h45. Après la défaite de Lille chez le PSG vendredi (0-3), les Gones ont l’occasion de dépasser les Dogues pour s’emparer de la 4e place, tandis que les Bretons peuvent intégrer la première partie de tableau.

La suite après cette publicité

L’évènement de la rencontre sera bien évidemment les grands débuts en Ligue 1 d’Endrick, déjà buteur en Coupe de France le week-end dernier pour ses premiers pas sous le maillot rhodanien et qui sera accompagné d’Afonso Moreira devant, dans le XI d’un Paulo Fonseca par ailleurs privé de son capitaine Corentin Tolisso, suspendu.

Brest déjà éliminé de la Coupe, Éric Roy (qui sera absent ce soir en raison d’un état grippal) a pu bénéficier de deux semaines pour récupérer quelques forces vives. L’entraîneur des Ty Zefs peut à nouveau compter sur Kamory Doumbia, de retour de la CAN mais sur le banc. Rémy Labeau-Lascary relaie Mama Baldé, touché au quadriceps, dans le XI. Sur le flanc droit de la défense, Kenny Lala est remis de sa blessure à un genou et sera aligné à la place de Luck Zogbé.

La suite après cette publicité

Les compositions officielles :

OL (4-3-1-2) : Greif – Maitland-Niles, Mata (cap.), Kluivert, Tagliafico – Abner, Tessmann, Morton – Sulc - Endrick, Moreira.

La suite après cette publicité

Brest (4-3-3) : Coudert – Lala, Chardonnet (cap.), Coulibaly, Locko – Magnetti, Tousart, Chotard – Del Castillo, Ajorque, Labeau-Lascary.