Gros dégâts au centre d’entraînement du FC Barcelone

La Catalogne vit ce jeudi une journée marquée par une forte tempête de vent qui a contraint à la vigilance des autorités. Elles ont demandé d’éviter les déplacements inutiles puisque ces dernières heures, les fortes pluies ont provoqué des incidents dans différentes régions du territoire. Par ailleurs, la tempête a eu un impact sur l’environnement du FC Barcelone (1er de Liga). Le club espagnol, qui dispute ce soir dans la capitale le match aller de la demi-finale de la Coupe du Roi contre l’Atlético de Madrid au Metropolitano, a décidé de modifier son plan de voyage et d’avancer son déplacement. À cause du mauvais temps, ils ont anticipé le coup et sont partis hier, mais le problème est ailleurs…

Dans la Ciutat Esportiva Joan Gamper, le vent a causé des dégâts matériels. Plus précisément, selon les informations de RAC1, un mur et une partie de la clôture délimitant les installations ont cédé en raison de la force des rafales enregistrées. Bien qu’aucun dommage corporel n’ait été signalé cette nuit, les opérateurs travaillent déjà dans la zone pour sécuriser le périmètre et évaluer l’étendue des dégâts subitement arrivés.