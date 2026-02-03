Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel Ligue 1

L’arbitre de PSG-OM est connu

Par Matthieu Margueritte
1 min.
PSG-OM @Maxppp
Regarder en direct sur Ligue 1+ via DAZN
PSG Marseille
betclic
1 1.36 N 5.10 2 6.60 Bonus 100€ Voir sur Ligue 1+ via DAZN

L’ambiance promet d’être chaude dimanche soir au Parc des Princes à l’occasion du Clasico français entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Leaders du classement, les hommes de Luis Enrique voudront confirmer leur statut, tandis que les joueurs de Roberto De Zerbi chercheront à réaliser un match référence pour sortir de leur crise de résultats.

La suite après cette publicité

En attendant de connaître l’issue de ce choc, le site officiel de la Ligue 1 nous apprend que l’arbitre choisi pour diriger la rencontre est Willy Delajod (33 ans). Il sera assisté par Erwan Finjean et Valentin Evrard. Nicolas Rainville et Romain Lissorgue officieront au VAR. Delajod dernier a déjà arbitré un PSG-OM, c’était en 2023 et les Rouge et Bleu l’avaient emporté sur le score de 4 buts à 0.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier