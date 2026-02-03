L’arbitre de PSG-OM est connu

L’ambiance promet d’être chaude dimanche soir au Parc des Princes à l’occasion du Clasico français entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille. Leaders du classement, les hommes de Luis Enrique voudront confirmer leur statut, tandis que les joueurs de Roberto De Zerbi chercheront à réaliser un match référence pour sortir de leur crise de résultats.

En attendant de connaître l’issue de ce choc, le site officiel de la Ligue 1 nous apprend que l’arbitre choisi pour diriger la rencontre est Willy Delajod (33 ans). Il sera assisté par Erwan Finjean et Valentin Evrard. Nicolas Rainville et Romain Lissorgue officieront au VAR. Delajod dernier a déjà arbitré un PSG-OM, c’était en 2023 et les Rouge et Bleu l’avaient emporté sur le score de 4 buts à 0.