Les cadres de l’OM tirent la sonnette d’alarme après la déroute à Brest

Après le départ de Roberto De Zerbi et la nomination d’Habib Beye comme entraîneur, l’Olympique de Marseille lançait une nouvelle ère ce vendredi du côté de Brest. Un match raté puisque les Bretons se sont imposés 2-0 contre une faible équipe phocéenne. Quatrièmes, les Marseillais laissent la possibilité à l’Olympique Lyonnais (3e) de prendre le large avant l’Olympico, la semaine prochaine, et se retrouvent sous la menace de Lille (5e) et Rennes (6e).

Après la rencontre, le Danois Pierre-Emile Hojbjerg a fait part de sa déception et a lâché un coup de gueule au micro de Ligue 1 + : «je crois qu’après 20 minutes, on a pris les deux buts, on s’est compliqué le match. Il ne faut pas trop parler, il faut beaucoup travailler et assumer les responsabilités. Ce qu’on fait maintenant, ce n’est pas assez bien. Je trouve qu’on a eu les occasions qu’il fallait pour marquer, on n’a pas réussi. Il ne faut pas trop parler, il faut assumer et prendre les responsabilités. Parce que ce n’est pas assez bien ce qu’on fait.»

Un seul mot : travailler

Interrogé au micro de Ligue 1+, Benjamin Pavard accusait, lui aussi, logiquement le coup. «On est très déçu, on est passé à côté de notre première mi-temps, on a eu du mieux en deuxième, il va falloir travailler deux fois plus, car quand on est l’OM, on ne peut pas faire ce genre de match», a tout d’abord lancé le défenseur marseillais avant de tenter d’expliquer les maux actuels du club phocéen.

«Cela fait plusieurs matches qu’on ne met pas assez d’intensité, pourtant on travaille. C’est bien beau de parler mais il faut travailler deux fois plus et rien lâcher. Je ne sais pas, on peut parler de mental, de physique, je ne sais pas, c’est une période compliquée, il ne faut rien lâcher, travailler, travailler et répondre présent contre Lyon». Une réaction est désormais attendue mais les têtes semblent touchées…