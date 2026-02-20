Litige Mbappé : le PSG ne fera pas appel de sa condamnation aux prud’hommes

Condamné mi-décembre par les prud’hommes de Paris à payer près de 61 millions d’euros à son ancienne star Kylian Mbappé, le PSG a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation. Une information confirmée ce vendredi soir.

«Dans un souci de responsabilité et afin de mettre un terme définitif à une procédure qui n’a que trop duré, le club a choisi de ne pas prolonger ce contentieux. Le PSG est désormais résolument tourné vers l’avenir, concentré sur son projet sportif et la réussite collective», indique le club de la capitale dans un communiqué.