Manchester City entre dans la danse pour Jules Koundé !

Où jouera Jules Koundé la saison prochaine ? Si l'on en croit les récentes spéculations autour de son avenir, certainement pas du côté de Séville. Désiré par le FC Barcelone ou encore Chelsea, déterminé à l'idée de s'offrir les services de l'international français (11 sélections), le défenseur de 23 ans devrait bel et bien voguer vers de nouveaux horizons d'ici la fin de l'été.

Avec Marcao comme seul renfort jusqu’à présent et comme remplaçant de Diego Carlos, parti à Aston Villa, Monchi, directeur sportif du club andalou, attend d'ailleurs une offre formelle. Pourtant, si Chelsea semble, jusqu'à l'heure, tenir la corde et détient même d'ores et déjà un accord avec le joueur datant de la saison dernière, le dossier Koundé patine. Un élément qui n'est d'ailleurs pas passé inaperçu du côté de la concurrence. En Allemagne, le Bayern Munich reste ainsi intéressé mais c'est au Royaume de Sa Majesté que les choses s'accélèrent.

Manchester City (re)pense à Koundé !

Dès lors, comme le révèle un rapport de Sports Ilustrated, confirmé par le Manchester Evening News et Mundo Deportivo, Manchester City aurait décidé d'entrer dans la danse. Séduit par le profil de l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, le board mancunien s'était d'ailleurs déjà manifesté en 2019 en proposant 55 millions d'euros. Une offre repoussée par la direction des Rojiblancos.

Avec le départ quasiment acté de Nathan Aké vers Chelsea, Pep Guardiola souhaiterait donc attirer le natif de Paris, considéré comme une option à long terme. Sky Germany affirme d'ailleurs, de son côté, que Chelsea est maintenant «en pole position» pour signer l'une des anciennes cibles des Skyblues : Matheus Nunes du Sporting. Ciblé par un certain nombre d’écuries européennes, le joueur de 23 ans sort d'une très belle saison au Portugal. Un nouvel indice de taille concernant la future destination de Jules Koundé ? Réponse dans les prochaines semaines.