L’OL vise Jean-Philippe Mateta !

Un nouveau nom pour l’attaque lyonnaise ? John Textor, propriétaire de 45 % des parts de Crystal Palace et actionnaire majoritaire de l’OL, souhaiterait, en effet, voir Jean-Philippe Mateta rejoindre Lyon la saison prochaine, selon les informations de The Sun. L’attaquant français, auteur de 13 buts cette saison, s’est illustré récemment avec un doublé contre Manchester United. Si l’information reste pour l’instant à prendre avec précaution, les relations entre Textor et le club anglais pourraient faciliter le deal. Toutefois, l’homme d’affaires est également en discussions pour céder ses parts à des investisseurs saoudiens et américains, ce qui pourrait donc finalement bouleverser cette affaire.

Formé à l’OL, Mateta avait été recruté en 2016 pour un montant record pour un joueur de National (5 M€), mais il n’a jamais véritablement eu sa chance en équipe première. Après un prêt au Havre, il a pris son envol en Bundesliga avec Mayence avant de rejoindre définitivement Crystal Palace en 2022, où il est sous contrat jusqu’en 2026. Son avenir reste aujourd’hui incertain, entre l’intérêt potentiel de l’OL et son statut de buteur reconnu en Premier League, qui pourrait attirer d’autres clubs européens. Affaire à suivre.