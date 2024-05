Inter : pourquoi la prolongation de Lautaro Martínez se fait attendre

Alors que l’Inter cartonne sur les pelouses italiennes et européennes depuis deux ans, les coulisses du club lombard sont toujours très fragiles. Le doublé Coppa-Supercoppa avec la finale de la Ligue des Champions la saison passée et le nouveau Scudetto remporté cette année n’ont pas suffi à calmer l’incendie qui se propageait dans les bureaux intéristes. Conséquence de ce grand bazar administratif et judiciaire, un changement de propriétaire a été officialisé la semaine dernière. La société Sunning de Steven Zhang n’a pas pu rembourser le prêt contracté auprès du fonds américain Oaktree. Ainsi, l’ancien président et propriétaire hongkongais a dû céder les pleins pouvoirs du club. Les Nerazzurri vont donc connaître une période estivale assez particulière, à l’heure où plusieurs dossiers continuent de traîner la patte dont la prolongation de contrat de Lautaro Martínez, son bail expire pourtant en juin 2026.

«Nous sommes impatients de collaborer étroitement avec l’équipe dirigeante actuelle pour continuer à tirer parti de la dynamique de la deuxième étoile historique. C’est pour cette raison que nous nous efforçons d’assurer la stabilité opérationnelle et financière, qui contribuera au succès durable du club sur et en dehors du terrain», a écrit le fonds d’investissement Oaktree dans une lettre ouverte aux tifosi intéristes. La stabilité opérationnelle est garantie par le maintien de la gestion sportive avec Beppe Marotta et Piero Ausilio, tandis que la stabilité financière est incompatible avec les demandes économiques actuelles de Lautaro Martínez. En effet, l’attaquant argentin attend de tomber d’accord avec l’Inter autour d’une prolongation depuis plusieurs mois désormais. Mais ça traîne et la direction milanaise s’impatiente…

Un agent qui prend beaucoup de place !

Elu meilleur joueur et meilleur buteur de Serie A, il est compréhensible de voir Martinez viser à devenir le footballeur le mieux payé d’Italie, mais la question est liée aux chiffres exigés. Le changement de propriétaire de Steven Zhang à Oaktree ne change pas le problème mis sur la table depuis plusieurs mois : l’Inter ne peut pas lui proposer 10 millions d’euros net par an. Aussi parce que dans ce cas, il devrait alors faire face aux demandes prévisibles d’ajustements des salaires de ses coéquipiers. L’agent du joueur continue de pousser en interne pour augmenter la proposition des Nerazzurri : «Les chiffres pour le renouvellement ? Je ne pense pas que les fans aient besoin de savoir cela. Je ne parle de ce sujet qu’avec l’Inter bien sûr. On parle de 12 ou 14 millions mais, je le répète, ce sont des questions qui concernent Lautaro et le club. Je n’ai parlé à aucune autre équipe de son avenir et je n’ai pas l’intention de le faire, je parle seulement avec l’Inter pour un éventuel renouvellement, même s’il reste encore deux ans à Lautaro son contrat avec les Nerazzurri», a déclaré Alejandro Camano, représentant du Toro de 26 ans.

La demande de l’agent est considérée par le club comme beaucoup trop élevée, tandis que la proposition du club représente le maximum possible. Il y a une grande distance entre l’offre et la demande. Maintenant, l’Inter veut comprendre ce que pense le joueur. La balle est dans le camp de Martinez qui devra choisir entre son agent et sa direction. Il est appelé à prendre position non pas par la parole mais par les actes. Lautaro Martínez doit choisir son objectif principal : devenir une icône de l’Inter comme Javier Zanetti sans demander l’impossible ou alors gagner encore plus d’argent et partir chez un autre cador d’Europe. Tous choix seraient légitimes mais la direction milanaise demande plus de clarté rapidement. Le marché des attaquants a déjà commencé et il n’y aura sûrement pas de temps à perdre pour chercher un remplaçant à la hauteur de la production de l’Argentin (27 buts en 44 matchs). Si ce dossier continue de traîner en longueur, l’Inter serait prêt à tester le marché pour l’international argentin. Avec une valeur grandissante, les comptes du club pourraient recevoir un second souffle en cas de vente de sa star.