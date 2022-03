PL : le duo Kane-Son porte Tottenham contre West Ham

Cette 30ème journée du championnat anglais accouchait d'un derby de Londres entre West Ham et Tottenham, ce dimanche à 17h30. Les deux formations (6e et 7e) comptaient le même nombre de points (48) au coup d'envoi, avec cependant un match de moins pour les Spurs. Les Hammers restaient sur deux victoires consécutives, avec notamment la qualification en quarts de finale d'Europa League obtenue face à Séville. De leur côté, les hommes d'Antonio Conte, qui s'étaient imposés face à Brighton la semaine dernière, n'avaient pas enchainé deux victoires de suite depuis celles face à West Ham et Crystal Palace fin décembre. Fin de série avec cette victoire.

D'entrée de jeu, Kurt Zouma mettait les Spurs dans de bonnes conditions en inscrivant un but contre son camp (9e), avant de contrer la frappe de Son sur le 2e but de Tottenham (24e), sur une très belle passe d'Harry Kane. Les Hammers ne s'avouaient cependant pas vaincus puisqu'ils répondaient rapidement grâce à Benrahma sur corner (35e). En seconde période, les débats étaient plutôt équilibrés, et les Spurs ont su tenir le résultat devant leur supporter, inscrivant même un troisième but, pour un doublé de Son, après une déviation... d'Harry Kane (88e). 39e but du duo où l'un est passeur et l'autre est buteur en Premier League. Un record. Tottenham passe devant Manchester United au classement tandis que West Ham réalise une mauvaise performance en vue de la course à l'Europe.