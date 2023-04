Chelsea : les mots forts de Mateo Kovacic sur le départ de Graham Potter

La suite après cette publicité

Être joueur de Chelsea cette saison ne doit pas être une simple affaire. Après avoir déjà connu deux entraîneurs, un mercato hivernal complètement fou, mais également une crise de résultats, les Blues abordent maintenant ce sprint final avec un troisième coach : Frank Lampard. Dans un entretien accordé à Sky Sports, Mateo Kovacic a commenté le retour de la légende du club londonien. Il en a également profité pour glisser un petit mot à Graham Potter.

« Nous le connaissons, il a déjà été notre entraîneur. C’est une bonne nouvelle qu’il soit de retour pour essayer de changer une saison qui ne va pas bien, nous devons être honnêtes en disant cela. En fin de compte, il est plus facile de virer un entraîneur que trente joueurs, mais nous devons nous améliorer et remercier Potter pour le bon travail qu’il a fait ici. Ce n’était pas facile, la situation était difficile. Nous avons eu une réunion rapide avec Lampard, qui nous a expliqué ce qu’il attendait de nous et ce qu’il souhaitait pour la saison. Nous avons la possibilité de remonter au classement et de défier le Real Madrid en Ligue des Champions. Il a été très calme dans sa communication, mais aussi parce que nous devons nous préparer à jouer tout de suite ».

