Bordeaux : Nicolas De Préville plaît à Valence

Attaquant habitué à la Ligue 2 et à la Ligue 1, que ce soit à Istres, Reims, Lille ou Bordeaux, Nicolas De Préville reste sur une saison mitigée avec 0 but inscrit et seulement 1 passe décisive délivrée en 18 matches. Pour autant, une équipe prestigieuse apprécie son profil. D'après Super Deporte, le Valence CF est intéressé par le joueur qui sera libre cet été.

Le club Che qui est actuellement candidat au maintien en Liga entend ainsi attendre le prochain mercato pour tenter ou non ce dossier. Deux autres clubs espagnols qui sont le Real Betis Balompié et le Real Valladolid seraient aussi sur ce dossier.