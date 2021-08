OM : Pablo Longoria promet encore des coups pour la fin du mercato

La suite après cette publicité

Pablo Longoria est un président consciencieux. Il a beau avoir scellé l'arrivée de 8 recrues depuis le début du mercato pour concrétiser la refonte de l'effectif, il n'est pas encore totalement satisfait. Car il manque encore quelques éléments, notamment au poste de latéral droit. Interrogé sur le bilan de son mercato en conférence de presse, à l'occasion de la présentation de William Saliba, prêté par Arsenal, l'Espagnol a dévoilé toute l'exigence qu'il s'imposait.

« C'est toujours dans la même situation que la dernière fois qu'on s'est vu en conférence de presse. On doit chercher à compléter l'effectif. Il y a des postes où on n'est pas prêt. Je ne suis pas content de moi-même par rapport au coach car c'est mieux d'avoir l'effectif complet. Le marché s'est activé dans les derniers jours », a-t-il noté. Il faut donc s'attendre à quelques évolutions sur les dossiers en cours, à savoir Pol Lirola, que l'OM souhaite enrôler définitivement, et Daniel Wass, pour lequel aucun accord n'a été trouvé avec Valence.

La surprise Thiago Almada ?

« Sur les différentes arrivées, nous sommes sur les négociations avec Pol. On parle entre la Fiorentina et nous. Le marché doit être un marché patient. Il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations. La question de Wass et Lirola, on parle avec des clubs qui n'ont pas fait beaucoup d'opérations jusqu'à présent. Ça commence à s'activer maintenant, dans le sens des arrivées et des départs », juge Longoria, qui espère donc que la Fiorentina et Valence vont revoir leurs positions avec ce marché qui se déride enfin.

Relancé sur le cas Thiago Almada, que certains supporters olympiens rêvent de voir débarquer, Longoria s'est montré moins précis. « Pour Thiago Almada, il y a beaucoup d'informations dans la presse ces derniers jours, il y a la possibilité d'un transfert à Atlanta. Mais notre priorité, c'est de renforcer les postes où nous ne sommes pas parés. Et s'il y a des départs, nous activerons différentes options ». Lirola et Wass d'abord, et si l'OM parvient à vendre quelques éléments, il ne faudra pas écarter une dernière surprise sur le mercato.