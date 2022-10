MU : les conseils de Patrice Evra à Harry Maguire

Tonton Pat' est toujours là. De retour dans le groupe de Manchester United après avoir manqué plusieurs rencontres suite à une blessure musculaire, Harry Maguire n'est cependant plus un titulaire indiscutable du côté des Red Devils... mais pourrait rapidement retrouver du temps de jeu. L'ancien de Leicester devrait en effet « profiter » de l'absence de Raphaël Varane, lui aussi blessé, pour gratter quelques minutes qui pourraient lui apporter confiance et sérénité à quelques semaines du coup d'envoi du Mondial qatari (20 novembre - 18 décembre).

Et pour ce faire, le défenseur central anglais de 29 ans peut compter sur Patrice Evra, l'ex-Mancunien qui a d'ailleurs admis avoir échangé avec l'international des Three Lions (48 sélections). « C'est une énorme opportunité pour Harry Maguire. L'équipe se porte bien, et je pense que grâce à cela, son intégration sera plus facile. Je ne sais pas si Ten Hag lui rendra le brassard parce que cela n'aide pas Harry. Quand les fans et les autres personnes le voient avec le brassard, les choses sont déjà négatives. J'ai parlé à Harry et lui ai dit de ne pas abandonner et qu'il doit retrouver sa confiance. C'est l'occasion idéale pour lui de nous montrer le joueur qu'il est », a ainsi déclaré le Français à Betfair.