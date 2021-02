Bundesliga : Fribourg enfonce le Bayer Leverkusen dans la crise

Dernière rencontre de la 23ème journée de Bundesliga ce dimanche après-midi. Le Bayer Leverkusen, 6ème avant le coup d’envoi de la rencontre, recevait Fribourg, 10ème. Rencontre importante dans la course à la Ligue des Champions pour Leverkusen, qui n’avait remporté que deux rencontres de championnat en 2021.

Pas de but dans la première partie du match entre les deux équipes, mais Fribourg se réveillait en seconde période et inscrivait deux buts à la 50ème minute grâce à Demirović, et à la 61ème par l’intermédiaire d’Höler (2-0). La réponse des hommes de Peter Bosz était presque immédiate et Bailey venait redonner espoir à ses coéquipiers à la 70ème minute. 2-1, mais l'espoir ne suffisait pas et c'est Fribourg qui repartait avec les 3 points du match. Bonne opération pour Fribourg qui grimpait à la 8ème place du classement avec ce succès. Les partenaires de Moussa Diaby stagnaient à la 7ème position et ne se relançaient toujours pas.

Le classement de la Bundesliga