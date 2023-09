Inter Milan : Alexis Sanchez mis sous pression

« Je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part, j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité, mais cela ne dépendait pas que de moi. Il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois, la direction technique avait fait d’autres choix, mais je les respecte. » Le 25 août dernier, Alexis Sanchez donnait sa version des faits quant à la fin de son aventure à l’OM, où il était arrivé en fin de contrat après une saison réussie sur le plan personnel.

Faute de prolongation, il signait, libre, à l’Inter Milan, club qu’il avait quitté pour Marseille, et où une place de remplaçant l’attendait. Il aurait pu mener l’attaque olympienne une saison de plus, le voilà cantonné au banc en Italie. Enfin, il a dû attendre le mois de septembre pour apparaître sur le terrain, puisqu’il a d’abord été blessé, ce qui a légèrement agacé la direction du club lombard. Depuis, c’est 3 entrées en jeu, une en Ligue des Champions et deux en Serie A, pour un résultat globalement décevant.

Attendu au tournant par la presse italienne

La presse italienne a apprécié son apparition face à la Real Sociedad, beaucoup moins celle contre Sassuolo, première défaite de la saison en championnat. Cette rencontre a surtout prouvé que l’Inter avait besoin de faire souffler son capitaine et menace offensive principale, Lautaro Martinez. Titularisé depuis le début de la saison, l’Argentin fatigue, pendant que Marcus Thuram a lui pu obtenir un peu de repos, avec l’apparition d’Arnautovic. Mais ce dernier s’est blessé, et voilà Simone Inzaghi avec le seul Alexis Sanchez comme alternative.

Le Chilien de 34 ans est donc attendu au tournant pour le déplacement à la Salernitana demain, où il est annoncé titulaire aux côtés de Marcus Thuram. Un véritable test pour lui, alors que lui est reprochée son irrégularité sous le maillot de l’Inter. Peut-il être une alternative fiable cette saison ? Peut-il trouver une complicité avec Marcus Thuram ? Si impactant à l’OM la saison passée, Alexis Sanchez joue à nouveau les seconds couteaux à l’Inter, pas sans pression.