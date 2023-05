Real Madrid-Osasuna : les compositions officielles

Le Real Madrid et Osasuna se font face ce soir en finale de la Coupe du Roi. Favori de cet affrontement, le club madrilène à l’occasion de remporter ce samedi son troisième trophée de la saison et la vingtième Coupe d’Espagne de son histoire. En face, Osasuna aborde ce grand rendez-vous dans la peau de l’outsider et de la surprise de cette compétition après avoir notamment éliminé Bilbao ou encore le Betis lors des tours précédents. Cette rencontre est à suivre en live commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Carlo Ancelotti aligne son onze de départ en 4-3-3. On note notamment les titularisations de trois français : Benzema, Tchouameni et Camavinga. Incertain pour cette finale, Luka Modric démarrera sur le banc des remplaçants alors que David Alaba fait lui son retour et prendra place en défense centrale. Dans de camp d’en face, Jagoba Arrasate décide de disposer son équipe en 4-2-3-1. Il faudra surveiller de près les prestations de Budimir et de Abde Ezzalzouli qui seront les principales menaces offensives.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga - Valverde, Tchouameni, Kroos - Rodrygo, Benzema ©, Vinicius Junior.

Osasuna : Herrera - Pena, Aridane, D.Garcia ©, Juan Cruz - Moncayola, Torro - Gomez, Oroz, Abde - Budimir.