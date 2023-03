OM : Balerdi, une soirée en enfer

Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille avait l’occasion de se relancer après sa défaite, sans avoir vraiment donné l’impression de combattre, contre le Paris Saint-Germain dimanche dernier (0-3). Pour cela, les Olympiens accueillaient, en quart de finale de la Coupe de France, qu’ils n’ont plus soulevée depuis 1989, le dixième de Ligue 2, Annecy.

Pour cela, Igor Tudor alignait une équipe avec un trio défensif Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac tandis que Dimitri Payet, Alexis Sanchez et Ruslan Malinovskyi étaient devant. En première période, sans forcer réellement, l’OM allait ouvrir la marque par Jordan Veretout. Puis, les Phocéens n’ont plus fait grand-chose, pour être honnête. Une confrontation qui rappelait un petit peu la défaite en début de saison contre l’AC Ajaccio (1-2).

Et ce soir, comme celui de la défaite face à l’écurie corse, un joueur a passé une soirée cauchemardesque. Il s’agit de Leonardo Balerdi. Plutôt correct en première période, l’Argentin s’est complètement liquéfié en seconde période. Sur le but de l’égalisation, il se recule, à l’image de ce qu’il avait fait sur le but de Brahimi contre Nice, puis laisse frapper Sahi.

Balerdi a fini en larmes

Quelques minutes plus tard, il lâche le marquage sur corner, gêné un petit peu par Rongier, et permet à Mouanga de placer une tête victorieuse. Il a cru, probablement être sauvé par l’égalisation de François Régis Mughe en toute fin de match, mais la loi des séries existe. On n’en parlerait probablement pas si Nuno Tavares n’avait pas raté son tir au but, mais l’Argentin a, lui aussi manqué l’ultime tentative, éliminant ainsi l’OM de cette compétition qui semblait lui tendre les bras (2-2, 6 t.a.b à 7).

Après son tir au but raté, le défenseur, maillot sur les yeux pour cacher ses larmes, était quand même réconforté par Pau Lopez, Valentin Rongier et longuement par Vitinha, le nouvel attaquant de l’OM. Alors que Rongier s’excusait devant le virage en compagnie de ses coéquipiers, l’Argentin s’est tenu à en retrait. Un match qui pourrait lui coûter cher.