Man Utd : Leny Yoro condamné pour excès de vitesse

Les temps sont durs pour Leny Yoro. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis l’arrivée de Michaël Carrick sur le banc de Manchester United, l’ex-Lillois doit également faire face à des problèmes hors des terrains. Selon la BBC, le Français a été sanctionné par la justice anglaise pour un important excès de vitesse. Le joueur de 20 ans a été flashé à 115 km/h dans une zone limitée à environ 50 km/h, dans un quartier de Manchester, à proximité d’habitations et d’une école.

Jugé samedi, Yoro a écopé d’une suspension de permis de conduire de six mois, ainsi que d’une amende de 666 livres sterling, (762 euros), et différents frais d’un montant de 386 livres (442 euros). Il a présenté ses excuses par l’intermédiaire de son avocate. « Notre client souhaite profiter de cette occasion pour présenter ses excuses pour l’incident », a expliqué cette dernière avant de préciser que Leny Yoro « se dépêchait d’emmener un ami à la gare » au moment des faits.