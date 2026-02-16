Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

FC Barcelone : Raphinha est de retour dans le groupe

Par Josué Cassé
Raphinha, buteur avec le Barça @Maxppp
Girona Barcelone

Ce lundi soir, en clôture de la 24e journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Girona. Une rencontre importante pour les hommes d’Hansi Flick, qui plus est après la victoire du Real Madrid, leader provisoire.

La suite après cette publicité
FC Barcelona
🚨 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓
#GironaBarça
Voir sur X

Pour ce rendez-vous, le technicien allemand pourra toutefois compter sur le retour de Raphinha, présent dans le groupe barcelonais, tout comme Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres ou encore Robert Lewandowski. Gavi et Pedri manquent toujours à l’appel.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Raphinha

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier