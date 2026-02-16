FC Barcelone : Raphinha est de retour dans le groupe

Ce lundi soir, en clôture de la 24e journée de Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Girona. Une rencontre importante pour les hommes d’Hansi Flick, qui plus est après la victoire du Real Madrid, leader provisoire.

Pour ce rendez-vous, le technicien allemand pourra toutefois compter sur le retour de Raphinha, présent dans le groupe barcelonais, tout comme Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres ou encore Robert Lewandowski. Gavi et Pedri manquent toujours à l’appel.