Mercato Real Madrid : nouveau rebondissement pour Luka Modric

Quand arrive le printemps, l’avenir de Luka Modric revient systématiquement sur le devant de la scène et pour cause. Cela fait plusieurs années que le Real Madrid, comme il en a pris l’habitude avec ses joueurs les plus âgés, prolonge d’une saison la star croate. Néanmoins, s’il l’on se fie aux médias espagnols, cette saison semble être sa dernière sous les couleurs Merengue, lui qui est arrivé dans la capitale espagnole durant l’été 2012.

Mais le Ballon d’Or 2018, qui est aujourd’hui âgé de 38 ans, n’a visiblement toujours pas prévu de raccrocher les crampons et on peut le comprendre à la vue de son niveau toujours aussi impressionnant. Et forcément les informations quant à son avenir se multiplient dans les médias espagnols. Pour certains, il pourrait intégrer le staff de Carlo Ancelotti, pour d’autres, il va quitter la Casa Blanca pour une destination inattendue (Arabie saoudite, Dinamo Zagreb ?).

Carlo Ancelotti souhaite le garder

Mais comme souvent avec un Luka Modric mutique quant à son avenir, difficile de savoir… surtout quand il réalise une masterclass avec le Real Madrid du haut de ses 38 printemps. C’était déjà le cas fin février face au Séville FC où il avait marqué le seul but de la rencontre. L’occasion alors de recevoir les louanges et une sacrée perche de la part du mister Carlo Ancelotti. «C’est entre ses mains. Cela dépend de lui. C’est un gars génial, très humble, je l’aime. Je ne sais pas s’il veut rester pour être remplaçant. Comment puis-je aider Modric ? C’est très difficile, je sais ce que cela signifie. Je comprends quand Luka est triste, mais ce n’est pas sa fin. Le monde entier pense ça… mais pas lui ! Il a encore des jambes, de l’énergie. Ce n’est pas la fin de sa carrière. Regardez sa qualité !»

Le coach italien du Real, dont certains lui prêtaient quelques dissensions et tensions avec Luka Modric, déclarait son amour au natif de Zadar, forcément frustré par son temps de jeu, lui qui totalise tout de même 15 titularisations et 29 apparitions entre la Ligue des champions et la Liga depuis le début de la saison. D’ailleurs, lors du dernier match de championnat face au Celta Vigo ce dimanche (victoire 4-0), il était titulaire et a illuminé la rencontre comme lors de ses plus belles heures madrilènes. 119 ballons touchés, 8 passes clés, 86 passes réussies, 4 tacles réussis, 7 récupérations, 6 interceptions, bref une masterclass.

Un record mythique pour le convaincre de rester ?

Dès lors, voir Luka Modric une saison de plus au Real apparaît de moins en moins farfelu. Carlo Ancelotti sait qu’un Modric même à son âge est inestimable et qu’il lui sera bien difficile de le remplacer. La balle est donc dans le camp du joueur qui pourrait bien décider de continuer une treizième saison à Madrid pour une raison simple, celle d’entrer encore un peu plus dans l’histoire du club.

S’il ne peut pas prétendre à devenir le joueur étranger à avoir disputé le plus de match au Real (ce record est détenu par Karim Benzema avec 439 rencontres disputées, Modric n’en totalise que 350), il peut devenir s’il reste une saison supplémentaire le joueur le plus âgé à disputer un match avec la Casa Blanca. Un record détenu jusqu’alors par Ferenc Puskas qui a joué son dernier match avec Madrid à 39 ans et 36 jours. Pour dépasser la légende madrilène, il lui faudra jouer un match le 15 octobre 2024. Un objectif suffisant pour le faire rester un an de plus à Madrid et évoluer avec Kylian Mbappé ? Réponse dans les prochaines semaines.