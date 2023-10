L’exploit "maradonesque" de Jude Bellingham fait chavirer le Real Madrid

La suite après cette publicité

Il s’en est fallu de peu hier pour que le Real Madrid connaisse une désillusion hier à Naples. Vainqueur 3-2 du club italien, le champion d’Europe 2022 a souffert. Il a même été mené au score par un but Ostigard, avant de retourner la situation, notamment grâce à un tir supersonique de Valverde. Il y a d’abord eu Vinicius Jr qui a égalisé, puis est venu le but de la soirée, voire même de ce début de saison, signé d’un certain Jude Bellingham. Parti du milieu de terrain, l’Anglais a résisté à Zambo-Anguissa avant de s’infiltrer dans la surface et battre Meret d’une frappe sèche.

«Bellingham, Zidane, Di Stefano» titre même AS ce mercredi matin, au lendemain de cet exploit venu d’ailleurs. «Chez Maradona (à Naples, ndlr), l’Anglais a renforcé la comparaison avec Zizou et son côté polyvalent va bien avec la comparaison sur Di Stefano.» Il faut croire que le numéro 5 (le même que Zidane, ndlr) dans le dos lui sied à merveille, tant l’ancien joueur du Borussia Dortmund brille depuis ses débuts au Real Madrid. Même Carlo Ancelotti est sous le charme et semble avoir du mal à comprendre ce qu’il se passe.

Son but fait sensation

«Ça me surprend qu’il n’ait que 20 ans, on dirait qu’il en a 30 de par son caractère et sa personnalité. Il sait ce qu’il doit faire. Il a cette qualité et cette force… Ça nous surprend un peu tous, c’est clair», confiait en conférence de presse l’entraîneur italien hier. Au-delà de son but, il saluait même sa performance générale. «Le succès de la première période c’est grâce à son positionnement, celui de Rodrygo qui recule… Il a instauré beaucoup de doutes chez Naples.» Marca de son côté écrit «il va au-delà des données» comme pour donner de la valeur au phénomène.

À peine arrivé à Madrid en échange d’un transfert à 103 M€, le milieu de terrain est déjà l’homme à tout faire. En 9 apparitions seulement toutes compétitions confondues, il a déjà marqué à 8 reprises pour 3 passes décisives (dont une hier soir pour Vinicius Jr). Il est omniscient et a mis Luka Modric en personne sur le banc, rien que ça. «C’est peut-être l’un de mes plus beaux buts, admet-il sur Movistar. A la Maradona ? C’est un peu trop, c’était un joli but, mais d’après ce que j’ai vu sur YouTube et dans les documentaires, sa qualité était bien supérieure à la mienne.» Et modeste avec ça.