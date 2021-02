Inter : Antonio Conte pas satisfait de la performance défensive de ses joueurs face à la Juve

Après la défaite de ses joueurs face à la Juventus hier au match aller de la demi-finale de Coupe d’Italie, Antonio Conte l’avait mauvaise. Son équipe, l’Inter, a littéralement offert deux buts aux Bianconeri et à Cristiano Ronaldo, auteur d’un doublé. D’abord buteur sur penalty, le Portugais a ensuite un inscrit un but gag, sur une terrible mésentente entre Bastoni et Handanovic. Mauvaise opération pour les Nerazzurri à domicile, après leur victoire face à la Juventus en championnat il y a deux semaines.

Après la rencontre, l’entraîneur italien du club milanais n’était pas très content de la performance défensive de ses joueurs. «Même en première mi-temps, nous avons fait deux cadeaux. La Juventus n'y a pas mis beaucoup d'efforts pour nous faire marquer des points. Nous avons commis deux erreurs ingénieuses qui leur ont permis de monter à 2-1. La performance a été bonne : nous avons créé beaucoup d’occasions, nous devons être meilleurs et plus cyniques. Nous parlons d'un résultat négatif, mais la performance était bonne : nous méritions beaucoup, beaucoup plus.»