OM : un match nul à 9 contre 11 synonyme de déclic ?

Les observateurs bordelais étaient tous unanimes. Comment les Girondins ont-ils fait pour ne pas empocher les trois points alors qu'ils ont évolué un peu plus de trente minutes à 11 contre 9 après les expulsions de Dario Benedetto et Leonardo Balerdi ? Une interrogation qui éclipse presque les 44 ans d'invincibilité marine-et-blanc à domicile contre l'OM. Côté marseillais, ce record n'avait d'ailleurs pas beaucoup d'importance. Surtout aux yeux de Nasser Larguet.

Installé aux commandes après le départ forcé d'André Villas-Boas, le responsable du centre de formation sait bien que son équipe vient de passer une période de très fortes turbulences. Alors, ce match nul arraché à 9 contre 11 pourrait bien servir de base pour la fin de la saison. Incapable de gagner lors de ses sept derniers matches de L1, l'OM a-t-il trouvé ce supplément d'âme collectif ?

«Je pense qu'on est peut-être guéri sur le plan mental»

«J'étais convaincu de la solidarité de mes joueurs. C'est peut-être un mal pour un bien pour montrer que, même si on n'a pas gagné le match, on a gagné une véritable équipe sur laquelle on va s'appuyer sur le plan mental. Je pense qu'on est peut-être guéri sur le plan mental. On a vu une équipe qui savait défendre, elle n'a pas défendu n'importe comment. C'est quelque chose de très intéressant», a indiqué Nasser Larguet en conférence de presse, avant de poursuivre.

«On peut l'appeler comme on veut, exploit, pas exploit. C'est le sentiment du devoir accompli de mes joueurs. Dans le football, il y a deux phases : la phase défensive et offensive. La plupart du temps, quand vous défendez, vous êtes en infériorité numérique. L'équipe a montré qu'elle avait de l'expérience au niveau de l'acte défensif. Bien sûr on va s'appuyer dessus. On peut être hermétique, même à 9 contre 11. Donc on doit être capable de faire mieux à 11 contre 11 sur la maîtrise du ballon, sur le jeu». Premier élément de réponse mercredi prochain face à Nice.