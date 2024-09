PSG : le message d’adieu de Danilo Pereira

A 32 ans et après quatre saisons passées sous le maillot du Paris Saint-Germain, Danilo Pereira a été vendu à Al-Ittihad en échange de 5 M€. Le défenseur portugais ne souhaitait pas spécialement quitter la capitale française, mais son profil ne convenait plus à Luis Enrique. Parti en Arabie saoudite, le désormais ex-Parisien n’a pas oublié d’envoyer un message d’adieu aux supporters rouge et bleu.

«Chers Parisiens. Je suis arrivé dans cette merveilleuse ville avec une grande envie de gagner et après quatre saisons, je peux dire que j’ai atteint cet objectif. J’ai rencontré des gens extraordinaires dans ce club et je dois les remercier tous sans exception, ainsi que les fantastiques supporters, pour m’avoir aidé à bien m’intégrer. Merci beaucoup ! J’ai été très heureux, mais le moment est venu de clore ce chapitre. Merci au PSG et à bientôt peut-être. Ce fut un plaisir», a-t-il posté sur son compte Instagram.