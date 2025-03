Ligue 1 : Le Havre s’impose à Lens au terme d’un match spectaculaire

Après un mercato hivernal où le club artésien se sera fait dépouiller, le RC Lens n’y arrive plus. Nourrissant des ambitions européennes depuis le début de saison, les Sang et Or étaient sur une série de trois défaites de rang en Ligue 1 depuis la fin du mercato hivernal. Un brouillard duquel les pensionnaires du stade Bollaert avaient à cœur de s’extirper ce samedi avec la réception du Havre. Vainqueur sur la pelouse du LOSC le 8 février dernier (1-2), le club doyen, actuellement dix-septième, souhaitait rééditer telle performance dans le nord de la France afin de s’extirper de cette zone rouge forcément stressante pour un club qui aspire à se pérenniser dans l’élite.

La suite après cette publicité

Pour autant, le début de match était calamiteux pour les hommes de Didier Digard. Servi par Thomasson en retrait, Zaroury était fauché dans la surface havraise. Un penalty qui ne faisait aucun doute et qui a été transformé par Neil El Aynaoui (1-0, 3e). En confiance, les Sang et Or ont patiemment attendu la faille et ont fait rapidement le break grâce à un Ruben Aguilar réaliste sur un centre parfait de Machado (2-0, 20e). Sonnés, les Havrais ont eu le mérite de rapidement réagir. Sur leur première vraie tentative, Le Havre a réduit l’écart grâce à la frappe rasante d’Issa Soumaré aux 25 mètres et qui a trompé Matthew Ryan (1-2, 28e). Quelques minutes plus tard, les Hacmen étaient totalement de retour dans la partie grâce à la tête décroisée d’André Ayew sur une passe de Soumaré (2-2, 33e).

Le Havre a livré une sacrée bataille à Lens

Après ce premier acte mouvementé où ils auront payé leurs largesses défensives au prix fort, les ouailles de Will Still ont repris la rencontre avec le couteau entre les dents. Une motivation supplémentaire qui leur a permis d’aller reprendre l’avantage dès le retour des vestiaires. Sur un nouveau caviar de Machado, Sotoca a trompé Gorgelin d’une tête croisée à bout portant (3-2, 48e). Lancés, les Lensois entendaient ne plus lâcher cet avantage au score. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les Artésiens. Malgré une domination évidente, ces derniers ont vu Josué Casimir égaliser après un centre dangereux d’Ayew (3-3, 62e).

La suite après cette publicité

Dès lors, la rencontre aura été encore plus décousue. Malgré la blessure d’El Aynaoui (70e), les Lensois ont cherché à vite reprendre l’avantage pour éviter une nouvelle désillusion. Et après un siège dans les derniers instants, les Lensois ont été piégés à l’entame du temps additionnel. Après que Medina a touché le poteau de la tête (89e), Josué Casimir a été fauché dans la surface sur le contre. Après visionnage de la VAR, un penalty a été logiquement sifflé et a permis à Ahmed Hassan de donner un succès précieux aux Havrais dans les ultimes instants de la rencontre (3-4, 90+2e). Malgré un ultime sursaut d’orgueil lensois, le score n’aura plus évolué. Avec cette victoire, Le Havre devient barragiste et enfonce Lens qui enchaîne avec un quatrième revers de suite dans l’élite.