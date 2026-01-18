Michael Carrick est le nouveau héros de Manchester United, le départ de Dro au PSG met le feu au Barça

Les débuts parfaits de Michael Carrick

Manchester United a trouvé sa nouvelle coqueluche : Michael Carrick. Le nouvel entraîneur des Red Devils savait qu’il avait un gros morceau pour sa première sur le banc mancunien avec le derby contre Manchester City. Et Carrick a réussi ses débuts de la meilleure des manières. Manchester United l’a emporté 2-0 grâce à des buts de Bryan Mbeumo et Patrick Dorgu, mais les Red Devils ont surtout surclassé leur voisin. Hormis le carton rouge oublié pour Diogo Dalot qui aurait sûrement changé la physionomie du match, Manchester United a absolument tout réussi. Une vraie masterclass pour Michael Carrick comme l’écrit la presse anglaise. Avec un 4-2-3-1 inédit, mais plutôt basique, les Red Devils sont revenus aux fondamentaux du football avec un Bruno Fernandes très inspiré en numéro 10. Les changements sont déjà visibles par rapport au système à trois défenseurs de Ruben Amorim dans lequel il s’est entêté mais qui n’a jamais vraiment fonctionné. Même Pep Guardiola a été très élogieux envers son adversaire du jour.

Le Barça marqué par le départ de Dro Fernandez

Il y a des départs qui font plus mal que d’autres. Dro Fernandez, le crack du Barça, a annoncé son départ à ses coéquipiers et un accord a été trouvé avec le PSG comme nous vous l’avons annoncé hier. Des négociations rapides et un départ qui crée beaucoup de grabuge en interne. Hansi Flick ne s’y attendait pas et il est agacé par le choix de carrière de Dro Fernandez, d’ailleurs le journal Sport explique qu’il est en train de marquer l’avant-match du Barça qui se déplace ce dimanche sur la pelouse de la Real Sociedad. Le technicien allemand s’est exprimé hier en conférence de presse et on comprend qu’il est marqué par ce départ, à tel point qu’il a préféré ne pas trop en dire sur le sujet pour éviter un dérapage médiatique.

L’attaque flamboyante de l’OM brille encore

L’OM a écrasé Angers hier soir, succès 5-2 des Olympiens grâce à des buts d’Amine Gouiri, Mason Greenwood, Hamed Traoré, Timothy Weah et Igor Paixao. Marseille a surtout réalisé une première mi-temps de très haut niveau avec 4 buts inscrits en 40 min, on a vu les 4 fantastiques écrit même La Provence. Les hommes de Roberto De Zerbi ont réagi de la meilleure des manières après la désillusion à domicile contre Nantes début janvier. L’attaque avait été inefficace contre les Canaris, cette fois les offensifs marseillais ont fait parler la poudre et avec beaucoup de talent, ce n’est pas pour rien que l’OM possède la meilleure attaque du championnat, devant le PSG. De bon augure à trois jours du choc contre Liverpool en Ligue des Champions au Stade Vélodrome.