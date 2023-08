PSG : la réunion entre Kylian Mbappé et le Qatar qui change tout

La suite après cette publicité

Au bord du divorce il y a encore quelques jours, le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé se sont rabibochés. Après la première journée face à Lorient, l’attaquant tricolore et son club ont fait un pas l’un vers l’autre afin qu’il intègre à nouveau le groupe professionnel. Selon plusieurs médias, dont The Athletic, KM7 aurait accepté de s’asseoir sur sa prime de fidélité de 80 millions d’euros afin de pouvoir s’en aller l’an prochain. Il aurait d’ailleurs assuré à son club qu’il ne s’en irait pas gratuitement.

Le PSG a rencontré le clan Mbappé hier

La seule solution légale serait donc qu’il prolonge son bail, puisque les clauses libératoires ne sont pas autorisées en France. D’après nos informations, une prolongation jusqu’en 2024 est dans les tuyaux. Et les dernières informations dévoilées par AS ce lundi vont dans ce sens. Le média espagnol explique que le clan Mbappé a opéré un rapprochement avec QSI, qui espère toujours le faire prolonger. Tout a commencé la semaine dernière lorsque le Qatar a envoyé des émissaires pour rencontrer les proches du joueur. Hier, tout ce petit monde s’est ainsi rencontré dans le calme et la sérénité.

L’idée était tout d’abord d’apaiser les tensions tout en évoquant l’avenir. Concernant ce point précis, "rien n’est fermé" précise AS. Les dirigeants sont visiblement ressortis contents et "optimistes" de ce rendez-vous, eux qui sont confiants concernant une prolongation de contrat. Ils pensent que c’est un très bon signe que le clan KM7 ait accepté une rencontre, même si rien n’est encore décidé concernant une prolongation. Mais une nouvelle réunion est prévue dans la semaine entre les deux parties. Nasser Al-Khelaïfi pourrait d’ailleurs être présent cette fois-ci.

Paris est optimiste mais attend toujours une offre madrilène

Dans le même temps, les champions de France n’excluent pas de vendre leur star d’ici la fin du mercato d’été. Mais pour cela, il faut une offre du Real Madrid. AS explique que les Merengues n’ont fait aucune proposition pour le moment. À Paris, on ne comprend pas pourquoi un club qui s’intéresse autant à Mbappé n’a pas fait d’offre. Surtout que Madrid prend un gros risque puisque le champion du monde 2018 peut prolonger. Si le club de Florentino Pérez se décide à passer à l’action, il faudra venir avec un chèque de 250 millions d’euros. Paris n’écoutera pas si une proposition d’un montant inférieur est formulée.

Et les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne pourront pas compter sur Mbappé. AS explique que le Français ne forcera pas son départ cet été. Il veut aller au bout de son contrat. Lors de la réunion de dimanche, cela a été dit à nouveau. Paris a d’ailleurs rappelé que s’il veut partir, il devra l’annoncer publiquement et clairement. Cela n’a pas été le cas pour le moment. De quoi donner de l’espoir au PSG, qui est persuadé qu’une belle saison, un mercato réussi et plein d’autres arguments, dont l’argent, peuvent faire pencher la balance de son côté. La suite au prochain épisode…