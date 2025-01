Ronaldo en a fini avec le Real Valladolid

L’affaire est conclue du côté de R9. Le média Diario de Valladolid annonce que la vente de l’actuel dernier de LaLiga, le Real Valladolid est d’ores et déjà conclue et devrait même être officialisée après la fin du mercato hivernal, une fois que les opérations économiques liées au marché footballistique auront été traitées. Cette vente résulte de démarches entamées depuis septembre 2024 qui visaient à préparer la cession du club. L’objectif était de conclure cette transaction une fois que l’entière composition de l’actionnariat aurait été clarifiée.

Actuellement, Tara Sports 2018 SL, dirigée par Ronaldo Nazário, détient 82,7 % des actions du club. Cette participation résulte des 51 % acquis en 2018, des 21,7 % supplémentaires achetés par Ronaldo et des 10 % obtenus par l’ancien président Carlos Suárez. Ágora Patrimonial détient 9,1 % et les actionnaires minoritaires se partagent les 8,2 % restants. Bien qu’Ágora ait lancé un procès contre une augmentation de capital en octobre, cela n’empêche en rien la vente. Ainsi, la vente du Real Valladolid semble être sur le point d’être officialisée, marquant la fin d’une ère sous la présidence de Ronaldo et le début d’une nouvelle aventure pour le club.