Lille : les premiers mots d'Edon Zhegrova

Le LOSC, après avoir vendu l'ailier français Jonathan Ikoné, se devait de lui trouver Un remplaçant. C'est chose faite avec l'arrivée en provenance du FC Bâle du Kosovar Edon Zhegrova, que le président Olivier Létang est très heureux de voir débarquer dans le Nord de la France :« il a un profil atypique, c’est pour cette raison qu’Edon avait un certain nombre de sollicitations. Il a des qualités d’élimination, une capacité à déséquilibrer. On est très ravi qu’il nous ait rejoint», se félicite-t-il lors de la présentation du joueur.

Cependant, l'ailier de 22 ans aurait pu ne jamais arriver à Lille puisque l'OM était également sur ses traces mais l'aura du champion de France en titre a su attirer son désormais nouveau joueur : «J’aime Lille plus que Marseille. C’est pour ça que j’ai fait ce choix. C’est une grande opportunité, un grand club. J’aime la façon de jouer de Lille. Le jeu lillois me convient plus que celui de Marseille. Je suis très content d’avoir rejoint Lille.». Il se dit motivé à l'idée de découvrir un nouveau championnat plus compliqué : «c’est plus physique, plus rapide, c’est très bien pour moi. J’espère progresser, je vais donner le meilleur de moi-même à chaque entraînement, à chaque match, je serai à 100%» confie-t-il dans des propos relayés par RMC Sport.