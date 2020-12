PSG - Istanbul BB : André Villas-Boas espère des excuses du 4e arbitre

Depuis mardi soir et la 13e minute de jeu du match opposant le PSG à l’Istanbul Basaksehir, les arbitres roumains, et plus particulièrement le 4e arbitre, se sont mis dans un sacré pétrin. Soupçonné d’avoir tenu propos racistes, ce dernier fait depuis mercredi l’objet d’une enquête disciplinaire, et ce au même titre que les autres acteurs de la rencontre. Depuis cet incident, les réactions se multiplient et nombreuses sont les personnes qui affichent leur soutien à Pierre Achille Webo, et félicitent Demba Ba pour avoir pris la parole et s’être révolté en quittant, à l’instar des 22 acteurs présents, la pelouse du Parc des Princes.

Questionné sur le sujet au sortir de la défaite de l’OM face à Manchester City (3-0), André Villas-Boas a lui semblé partagé. S’il s’est dit «triste et déçu par cette chose grave, très grave», l’entraîneur lusitanien admet être néanmoins préoccupé par la situation actuelle du 4e arbitre. «Je suis préoccupé. Tous les humains ont le droit de dire pardon et je crois que l'arbitre doit avoir ce droit aussi. Il est peut-être père, sa famille va être sous pression. C'est dur aussi pour lui et j'espère qu'il saura dire pardon, qu'il saura assumer qu'il s'est trompé. Une suspension serait logique mais j'espère que sa carrière ne s'arrêtera pas», a ainsi confié l'entraîneur marseillais au micro de RMC Sport.