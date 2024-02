FA Cup : ça passe pour Chelsea et Nottingham Forest

Ce mercredi se disputaient les matchs à rejouer du quatrième tour de la FA Cup. Deux affiches au programme : Aston Villa-Chelsea et Nottingham Forest-Bristol City. Il n’y a pas eu match dans le duel 100% Premier League, avec une large victoire des Blues (1-3), grâce à trois buts signés Gallagher (11e), Jackson (21e) et Fernandez (54e). Le Français Moussa Diaby a réduit l’écart en toute fin de match (90e+1).

Une victoire qui va redonner de la confiance au club londonien, alors qu’il connaît plus de difficultés en championnat. Chelsea est actuellement onzième de Premier League. Enfin, Nottingham Forest et Bristol ont dû se départager aux tirs au but après avoir maintenu le score de 1-1 durant 120 minutes. Et ce sont finalement les Reds qui se qualifient (5 tas 3).