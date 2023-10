OL : la sortie forte de Jeffinho

[Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais, avant-dernier de Ligue 1, va recevoir Clermont]()https://www.footmercato.net/live/2754979834342199677-lyon-vs-clermont, lanterne rouge du championnat. Et contrairement à ce qu’a pu laisser entendre le président exécutif Santiago Cucci, ce match est vital pour Lyon qui n’a pas encore gagné la moindre rencontre cette saison.

La suite après cette publicité

De passage en conférence de presse, Jeffinho a d’ailleurs évoqué la situation de son équipe et envoyé un message fort. «Non, je ne mets pas de pression supplémentaire. On est ensemble, confiant. Si on a peur, ce sera pire. On va tout faire pour faire un bon match et gagner (…) Il n’y a pas d autres choix que la victoire. Lyon doit continuer à être grand dans les moments difficiles.» Il faudra l’être dimanche soir au Groupama Stadium.