Florian Thauvin s’engage dans une guerre millionnaire avec les Tigres

Il y a un peu plus de six mois, en janvier dernier, les Tigres annonçaient le départ de Florian Thauvin. Arrivé en véritable rockstar au Mexique à l’été 2021, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille n’a cependant pas connu la même réussite que son homologue André-Pierre Gignac. Avec 8 buts et 5 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues, Flotov n’a pas forcément été mauvais, mais il n’a pas été au niveau attendu, lui qui devait être un des galactiques de la Liga MX.

L’écurie de Monterrey avait notamment fait le choix de résilier le bail qui la liait à l’ancien international tricolore pour libérer de la place pour des joueurs étrangers notamment, et intégrer l’attaquant argentin Nico Ibáñez. Un départ par la petite porte pour Thauvin, qui a par la suite rebondi du côté de l’Udinese. En Italie, il a eu un peu de mal à se faire une place, mais avec une présaison complète dans les pattes avec la formation du Frioul, il est attendu au tournant pour cet exercice 2023/2024.

Thauvin réclame un chèque colossal

Et voilà qu’il refait parler de lui au Mexique. Et pour cause, comme l’indiquent divers médias mexicains comme ABC Noticias, le joueur de 30 ans a déposé une plainte contre son ancien club auprès du TAS, le tribunal d’arbitrage sportif. Il lui réclame notamment 13 millions de dollars, soit légèrement moins de 12 millions d’euros. Un montant qui correspond, selon le joueur, aux salaires que lui doit encore son club.

Ce montant représente ainsi les 27 mois de contrat qui restaient au joueur au Mexique, alors que le joueur, au moment de sa résiliation, n’avait reçu qu’une compensation correspondant à trois mois de salaires. De son côté, le club mexicain se défend en affirmant que dans le contrat signé par le joueur, une clause stipulait qu’il ne toucherait que 3 mois de salaire en cas de résiliation de contrat de façon unilatérale. Affaire à suivre…