Droits TV : journée chargée pour les dirigeants du football français

Depuis plusieurs semaines maintenant et la demande du groupe sino-espagnol de négocier les droits TV à la baisse, les tensions entre Mediapro et la Ligue de Football Professionnel ne cessent de s’accroître. Les deux parties doivent rapidement trouver une solution et compteraient sur Canal+ pour faire évoluer les choses. Ce jeudi, l’Équipe nous apprend cependant que la première chaîne privée de France attendrait que la situation se décante avant de racheter les droits du championnat de France. Pour tenter de trouver un accord, les dirigeants du football professionnel français se retrouveront ce matin lors d’un Conseil d’administration de la LFP.

Le conciliateur du tribunal du commerce de Nantes, Marc Sénéchal, aura l’occasion de s’exprimer une nouvelle fois à propos de l’épineux cas Mediapro. Deux assemblées générales auront quant à elles lieu dans l’après-midi. Une assemblée extraordinaire qui portera sur la réforme des statuts et une assemblée ordinaire devrait elle porter sur le dossier Mediapro. Un casse-tête qui ne semble visiblement pas près de prendre fin.